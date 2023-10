Ισραήλ πόλεμος: Το μήνυμα του Μπλατ

Ο Αμερικανοισραηλινός προπονητής μπάσκετ που έχει καθίσει μεταξύ άλλων στον πάγκο του Ολυμπιακού και του Άρη αλλά και πολλών ομάδων του Ισραήλ έστειλε μέσω βίντεο το μήνυμά του για τον πόλεμο, που όπως σημείωσε μας αφορά όλους!

«Ενωμένοι τα καταφέρνουμε, χωρισμένοι θα αποτύχουμε. Εύχομαι κουράγιο και δύναμη για να ξεπεράσουμε τον πόνο, αλλά και τους εχθρούς μας. Αυτή τη στιγμή δεν είναι η ώρα να επιρρίψουμε ευθύνες ή να μπούμε σε πολιτικές διαμάχες. Έχουμε πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις μπροστά μας. Τα παιδιά μας, οι γονείς μας και τα αδέλφια μας κρατούνται όμηροι. Οι γονείς, οι παππούδες και οι φίλοι μας δολοφονήθηκαν στα σπίτια τους και στους δρόμους. Ο κόσμος στα εδάφη μας βρίσκεται κάτω από συνεχή επίθεση. Ο τρόπος που ζούμε κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Πρέπει ο πλανήτης να ξυπνήσει. Σήμερα είναι εδώ, αύριο μπορεί να είναι στη δική σας αυλή. Μπορείτε να το αποκαλέσετε “Χαμάς”, μπορείτε να το αποκαλέσετε “τρομοκρατία”. Αυτή είναι μια μάχη για την ανθρωπότητα. Ενωθείτε μαζί μας, βάλτε στην άκρη τις διαφωνίες σας για μια ημέρα, για μία εβδομάδα, για έναν χρόνο. Σώστε τη χώρα μας και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε.

Εμείς οι άνθρωποι του αθλητισμού θέλουμε να δείξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους φίλους και τους συμπαίκτες μας. Θέλουμε να δώσουμε βοήθεια σε όσους την χρειάζονται. Ας το κάνουμε, ας είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή παλεύουμε για να σώσουμε τους ανθρώπους μας. Αύριο θα παλεύουμε για να σώσουμε τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, την ελευθερία μας, την ασφάλεια των αγαπημένων μας και όλων των υπολοίπων. Αφήστε τις διαφωνίες, προστατεύστε το μέλλον. Η πάλη μπροστά μας είναι πραγματική. Στεκόμαστε ενωμένοι, χωρισμένοι θα αποτύχουμε».

Always wise words from David Blatt as he talks about the war, Hamas and Israel. pic.twitter.com/Ejylg74s6N

— Sports Rabbi (@thesportsrabbi) October 10, 2023