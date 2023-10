Τζίτζι Χαντίντ – Μπράντλεϊ Κούπερ: Επέστρεψαν μαζί στη Νέα Υόρκη

Η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ επέστρεψαν μαζί στη Νέα Υόρκη, μετά από μία σύντομη διήμερη απόδραση.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστός ο προορισμός που επισκέφτηκε το ζευγάρι, όμως ο φωτογραφικός φακός τους εντόπισε μαζί στο αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους.

Ο ηθοποιός εθεάθη στις φωτογραφίες που εξασφάλισε η Page Six να φορά ένα μακό μπλε μπλουζάκι, ένα τζιν και μαύρα αθλητικά παπούτσια, με την Τζίτζι Χαντίντ από την άλλη ήταν επίσης, χαλαρά ντυμένη, ενώ κρατούσε στα χέρια της δύο αποσκευές.

Είναι η δεύτερη φορά που το ζευγάρι εθεάθη μαζί αυτή την εβδομάδα, αφού πρόσφατα ο φακός τους εντόπισε σε δείπνο στη Νέα Υόρκη.

Κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τη σχέση τους, που έρχεται λίγο καιρό μετά τα δημοσιεύματα που ήθελαν το μοντέλο ζευγάρι με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Gigi Hadid And Bradley Cooper Return To NYC After Weekend Getaway https://t.co/LmQgTDgfRv pic.twitter.com/82MSgmUEYj

— Yellowdanfo (@yellowdanfo) October 10, 2023