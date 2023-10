Τουρκικό drone Συρία: Η Άγκυρα παραδέχεται ότι οι ΗΠΑ το κατέρριψαν

Στην πρώτη παραδοχή πως το drone που καταρρίφθηκε στην Συρία από αμερικανικό F-16 ήταν τουρκικό, παρά τις αρχικές διαψεύσεις, προχώρησε η Άγκυρα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δήλωση από το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, σημειώνοντας πως η κατάρριψή του δεν πρόκειται να επηρεάσει τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις που έχει αναλάβει η Τουρκία.

Στη σχετική ανακοίνωση, το τουρκικό ΥΠΕΞ αποδίδει την κατάρριψη σε τεχνικούς λόγους και συγκεκριμένα στους μηχανισμούς αποφυγής εμπλοκής με «τρίτα μέρη». Όπως ανακοίνωσε η Άγκυρα, ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της «χάθηκε» κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εναντίον Κούρδων μαχητών στη βορειοανατολική Συρία λόγω «διαφορετικών τεχνικών αξιολογήσεων» με τρίτα μέρη στο έδαφος. Πρόσθεσε ότι η Αγκυρα θα συνεχίσει να πλήττει στόχους μαχητών στη Συρία και το Ιράκ.

«Μετά την τρομοκρατική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου 2023, οι Ένοπλες Δυνάμεις και ο Οργανισμός Πληροφοριών μας ξεκίνησαν εκτενείς επιχειρήσεις εναντίον τρομοκρατικών στόχων PKK/YPG στο Ιράκ και τη Συρία, σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτοάμυνας μας. Στο πλαίσιο αυτό, χθες (5 Οκτωβρίου) καταστράφηκαν πολλοί στόχοι της αυτονομιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης, ιδίως στις περιοχές Τελ Ριφάτ, Τζιζίρε και Ντερίκ στη βόρεια Συρία.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης χάθηκε ένα όπλο λόγω διαφορετικών τεχνικών αξιολογήσεων στον μηχανισμό αποκλιμάκωσης που λειτουργεί με τρίτους. Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία του μηχανισμού χωρίς συγκρούσεις με τα αρμόδια μέρη. Το εν λόγω περιστατικό δεν επηρέασε σε καμία περίπτωση την εκτέλεση της εν εξελίξει επιχείρησης και το χτύπημα των εντοπισθέντων στόχων.

Όπως έγινε στο Ιράκ, όλα τα ταλέντα και οι πηγές εισοδήματος που αναπτύσσει η τρομοκρατική οργάνωση στη Συρία θα συνεχίσουν να καταστρέφονται συστηματικά».

Η θεωρία του χάους απειλεί και πάλι την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Πόσο μάλλον που στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάνω από τη Συρία, δεν πετάνε… πεταλούδες, αλλά κατασκοπευτικά και οπλισμένα πανάκριβα drones. Ενώ στο έδαφος τρεις τουλάχιστον πλευρές (οι κυβερνητικές δυνάμεις, οι τζιχαντιστές αντάρτες και οι Κούρδοι) διεκδικούν την κυριαρχία. Το γεγονός είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΑΤΟ οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιπτάμενο αντικείμενο που ανήκει στη σύμμαχό τους Τουρκία.

Της κατάρριψης είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις από την αμερικανική πλευρά προς τις Ένοπλες Δυνάμεις της Τουρκίας, καθώς το drone πετούσε οπλισμένο σε περιοχή που επιχειρούσαν (μαζί με τους Κούρδους) δικές της δυνάμεις εδάφους. Δεδομένου ότι είχαν προηγηθεί χτυπήματα με νεκρούς Κούρδους οι ΗΠΑ έκριναν ότι ο κίνδυνος ήταν υπαρκτός και το ρίσκο απαράδεκτο, οπότε έδωσαν εντολή στο μαχητικό που επιτηρούσε την πτήση του drone να το καταρρίψει.

The US army shot down a Turkish Anka UAV that approached the illegal US base in Syria while bombing SDF positions in al-Hasaka.

This shows that NATO members do not consider Turkey as an equal and even if Turkey were attacked, most NATO countries would not send their soldiers. pic.twitter.com/Y3I143i9dl

— Iran Observer (@IranObserver0) October 5, 2023