Δολοφονία ακτιβιστή Νέα Υόρκη: Βίντεο σοκ

Ένας ακτιβιστής και ποιητής από τη Νέα Υόρκη, o Ράιαν Κάρσον, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ, μπροστά στη φίλη του, σε μια αποτρόπαια πράξη που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Ο 32χρονος Κάρσον και η φίλη του φαίνονται να κάθονται σε ένα παγκάκι σε μια στάση λεωφορείου στο Bedford-Stuyvesant και να μιλούν καθώς οι δυο τους επέστρεφαν στο σπίτι τους από έναν γάμο. Φορώντας ένα γκρι κοστούμι, ο Carson και η νεαρή γυναίκα, ντυμένη με ένα μπλε φόρεμα, σηκώνονται και αρχίζουν να περπατούν στο τετράγωνο, προς την ίδια κατεύθυνση με έναν άνδρα που μόλις είχε περάσει μπροστά από το ζευγάρι με την κουκούλα του στο κεφάλι του και τα χέρια στις τσέπες.

Λίγα μέτρα μπροστά τους, ο άγνωστος αρχίζει να κλωτσάει τα πατίνια που είναι σταθμευμένα κοντά στο πεζοδρόμιο χωρίς προφανή λόγο, όπως δείχνει το υλικό. Ξαφνικά, ο ανισόρροπος άνδρας γυρίζει προς τον Κάρσον και βροντοφωνάζει: «Τι στο διάολο κοιτάς;». Ο ακτιβιστής- ο οποίος απάντησε ότι δεν κοιτούσε τίποτα – μπήκε τότε ανάμεσα στη φίλη του και τον εξαγριωμένο άγνωστο, ο οποίος άρχισε να πλησιάζει το ζευγάρι. «Θα σε σκοτώσω!» απειλούσε ο μανιακός, ενώ ο Κάρσον τον παρακάλαγε να ηρεμήσει.

Όμως ο δράστης καταδιώκει τον Κάρσον, τραβώντας ένα μαχαίρι, ενώ η φίλη του θύματος -που τρέχει από πίσω τους- ακούγεται να φωνάζει μανιωδώς: «Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ!». Καθώς τρέχει, ο Κάρσον πέφτει πάνω στο παγκάκι στο οποίο καθόταν νωρίτερα το ζευγάρι. Στη συνέχεια, ο δράστης τον μαχαιρώνει άγρια πολλές φορές στο στήθος. Στη συνέχεια ο δράστης απομακρύνεται καθώς ο Κάρσον βρίσκεται σωριασμένος στο έδαφος, πριν επιστρέψει και πλησιάσει την τρομοκρατημένη γυναίκα, η οποία σηκώνει το χέρι της για να τον σταματήσει. Ο άρρωστος την φτύνει – ενώ κρατάει ακόμα το μαχαίρι – πριν κλωτσήσει το θανάσιμα τραυματισμένο σώμα του 32χρονου και απομακρυνθεί.

Στη συνέχεια, μια άγνωστη γυναίκα εμφανίζεται . Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η γυναίκα αυτή και ο ύποπτος γνωρίζονταν πριν από τη δολοφονία, δήλωσαν αστυνομικές πηγές την Τρίτη. «Λυπάμαι τόσο πολύ» λέει η γυναίκα καθώς πλησιάζει τον Κάρσον, ο οποίος εξακολουθεί να είναι πεσμένος στο πεζοδρόμιο, ενώ η ανήσυχη φίλη του στέκεται στο πλευρό του. «Πήγαινε να τον προσέχεις» κατευθύνει η φίλη τη γυναίκα, ενώ δείχνει τον δράστη. «Θα καλέσω το 100», προσθέτει.

Το βίντεο διακόπτεται καθώς η φίλη γονατίζει πάνω από το σώμα του αγαπημένου της προσώπου. Η φρικτή επίθεση συνέβη στη λεωφόρο Lafayette Avenue και Malcolm X Boulevard, λίγα τετράγωνα μακριά από τον σιδηροδρομικό σταθμό Bedford-Nostrand avenues, όπου το ζευγάρι είχε κατέβει από το μετρό επιστρέφοντας στο σπίτι του από τον γάμο, δήλωσαν οι αστυνομικοί.

Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης δεν είχαν γίνει συλλήψεις για το αποτρόπαιο έγκλημα, αλλά κυκλοφόρησε μια αφίσα «Καταζητείται» που έδειχνε σε κοντινό πλάνο τον ύποπτο.

