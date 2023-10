Ιμπραΐμοβιτς γενέθλια: Η ατάκα του για το σεξ και το ποδόσφαιρο

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς γιορτάζει τα 42α γενέθλιά του σκεπτόμενος τι θα κάνει την επόμενη ημέρα μετά από την πρόσφατη απόσυρση του από την ενεργό δράση. Ο παλαίμαχος Σουηδός ποδοσφαιριστής περνάει τον χρόνο του κάνοντας γυμναστική και δίνοντας συνεντεύξεις όπου δίνει σπουδαίες ατάκες. Μια από αυτές ήταν και εκείνη που έδωσε πριν από λίγες ημέρες στο Πιρς Μόργκαν. Ο Ζλάταν μίλησε για σεξ και ποδόσφαιρο δηλώνοντας: «Το σεξ είναι καλύτερο από το ποδόσφαιρο. Όποιος σκέφτεται το αντίθετο, έχει πρόβλημα με το σεξ και πρέπει να ζητήσει βοήθεια». Αναφέρθηκε στην σχέση που είχε με τον Πεπ Γκουαρδιόλα στο πέρασμά του από την Μπαρτσελόνα: «Όταν γνώρισα για πρώτη φορά τον Πεπ Γκουαρδιόλα, μου είπε: θυμήσου, οι παίκτες εδώ δεν έρχονται με Ferrari.

Τι έκανα; Φυσικά. Έφερα τη f**** Ferrari μου. Ο Γκουαρδιόλα ποτέ δεν με κατάλαβε. Ήθελε να προγραμματίσει όλα όσα έπρεπε να κάνω στο γήπεδο. Στον Γκουαρντιόλα δεν αρέσουν οι παίκτες με προσωπικότητα. Έγινα πρόβλημα και αφού δεν μπορούσε να το λύσει, το έλυσα φεύγοντας». Ο Ζλάταν αναφέρθηκε και στην Άρσεναλ στην οποία μετάνιωσε που δεν έπαιξε έστω και με δοκιμή: «Που δεν πήγα στην Άρσεναλ. Όμως δεν κάνω δοκιμές σε ομάδες! Δεν καταλάβατε, είμαι ο καλύτερος και δεν κάνω δοκιμές!».

