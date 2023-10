Ινδία 17χρονη: Οργή για τον θάνατο κοπέλας μετά από παρενόχληση

Οργή έχει προκαλέσει στην Ινδία ο θάνατος μιας 17χρονης κοπέλας μετά από παρενόχληση που δέχθηκε από αγόρια ενώ έκανε ποδήλατο. Οπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας η 17χρονη έκανε ποδήλατο με μια φίλη της όταν ξαφνικά από δίπλα της πέρασε μια μηχανή με δύο αγόρια το ένα εκ των οποίων της τράβηξε το μαντήλι στο κεφάλι με αποτέλεσμα η κοπέλα να πέσει στον δρόμο και να χτυπηθεί από δεύτερη μηχανή που ακολουθούσε.

«Με το που είδα το βίντεο κατάλαβα ότι η κόρη μου ήταν νεκρή» δήλωσε ο πατέρας της 17χρονης ο οποιος βρέθηκε στο σημείο του δυστυχήματος αφού ενημερώθηκε από τηλεφώνημα της ανιψιάς του, της δεύτερης κοπέλας που φαίνεται στα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας. «Οι γιατροί μου είπαν ότι είχε αφήσει την τελευταία της πνοή πριν την πάμε στο νοσοκομείο. Μου είπαν ότι το σαγόνι της είχε γίνει θρύψαλα και ότι είχε πεθάνει από τα βαριά τραύματα στο κεφάλι της. Δεν υπήρξαν τελευταίες λέξεις και αποχαιρετισμοί» πρόσθεσε ο τραγικός πατέρας.

Δύο ημέρες πριν το δυστύχημα, η 17χρονη, η οποία ήθελε να σπουδάσει γιατρός, είχε εξομολογηθεί στον πατέρα της ότι υπήρχαν αγόρια που παρενοχλούσαν την ίδια και άλλα κορίτσια έξω από το σχολείο τους. Σύμφωνα με την ανιψιά του η αστυνομία έχει ενημερωθεί έκτοτε ότι οι νεαροί αυτοί άνδρες κάνουν βόλτες κάθε πρωί και κάθε απόγευμα έξω από το σχολείο, πολλές φορές κάνοντας κόντρες με τις μηχανές τους. «Η κόρη μου δολοφονήθηκε. Αυτοί που την σκότωσαν θέλουν κρέμασμα» συμπλήρωσε οργισμένος στο BBC ο πατέρας της 17χρονης.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα – ο ένας ανήλικος – ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν άλλο ένα πρόσωπο. Μετά, δε, τη δημοσιοποίηση του βίντεο υπουργός απείλησε ότι «ο Γιάμρα (σ.σ. ο θεός των Ινδουιστών για τον θάνατο) θα τους περιμένει στην επόμενη διάβαση». Ώρες αργότερα αστυνομικοί πυροβόλησαν τους δύο από τους συλληφθέντες στα πόδια «επειδή προσπάθησαν να αρπάξουν τα όπλα μας και να διαφύγουν ενώ τους πηγαίναμε για εξετάσεις». Για τον τρίτο που έχει συλληφθεί η επίσημη εκδοχή είναι ότι έσπασε το πόδι του επιχειρώντας να αποδράσει. Οι συγγενείς των συλληφθέντων, πάντως, αρνούνται την εμπλοκή τους στο δυστύχημα και κατηγορούν τους αστυνομικούς ότι τους πυροβόλησαν σε στημένο επεισόδιο.

🚨 In Uttar Pradesh, India, a terrible incident happened. A 17-year-old girl was riding home from school on her bicycle when two men (Shahwaz and Arbaaz) tried to bother her. They pulled her scarf, making her fall, and then another person on a motorcycle accidentally ran over… pic.twitter.com/wncKCpinUc

— Anup Rawat (@anuprawat26) September 17, 2023