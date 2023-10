Σολομοί Ισλανδία: Χιλιάδες ξέφυγαν από ιχθυοτροφείο – Κίνδυνοι για τον πληθυσμό του άγριου είδους

Κύμα περιβαλλοντικών ανησυχιών έχει δημιουργήσει η ανακάλυψη του ότι χιλιάδες σολομοί «δραπέτευσαν» από ιχθυοτροφείο στην Ισλανδία. Εάν ο εκτρεφόμενος σολομός αναπαραχθεί με άγριο σολομό, οι απόγονοι θα μπορούσαν να κληρονομήσουν χαρακτηριστικά που είναι ακατάλληλα για επιβίωση στη φύση, απειλώντας έτσι το μέλλον του πληθυσμού του. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian αυτοί οι εκτρεφόμενοι σολομοί πιστεύεται ότι διέφυγαν από ιχθυοκαλλιέργειες που ανήκουν στην εταιρεία Arctic Fish και έκτοτε έχουν βρεθεί σε πολλούς ποταμούς, θέτοντας σημαντικό κίνδυνο για τον πληθυσμό του άγριου σολομού.

Τα ψάρια αναφέρεται πως είναι νορβηγικού είδους και μπορούν να αναγνωριστούν από τις στρογγυλεμένες ουρές, τα σκισμένα πτερύγια τους και άλλα φυσικά χαρακτηριστικά.

Μία από τις κύριες ανησυχίες σχετικά με αυτό το περιστατικό είναι η πιθανή διασταύρωση εκτρεφόμενου και άγριου σολομού, η οποία θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ικανότητα του είδους να αναπαράγεται φυσικά.

Icelandic police are investigating whether #Mowi’s #ArcticFish breached Iceland’s #fishfarming laws, after thousands of farmed salmon escaped ocean-based net pens. The firm’s CEO and boardmembers face up to two years in jail if found guilty of #negligence. https://t.co/bykX8U6zFq

— Corporate Crime Blotter (@CorpCrimeBlot) September 30, 2023