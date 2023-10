Καπιτώλιο συναγερμός: Ενεργοποίησε την πυρασφάλεια για να καθυστερήσει κρίσιμη ψηφοφορία

Συναγερμός με την κυριολεκτική έννοια σήμανε στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ το Σάββατο, καθώς Δημοκρατικός βουλευτής κατηγορείται πως ενεργοποίησε την πυρασφάλεια, ώστε να καθυστερήσει μία κρίσιμη ψηφοφορία. Ο Δημοκρατικός βουλευτής της Νέας Υόρκης Τζαμάλ Μπάουμαν, κατηγορείται ότι έθεσε το Σάββατο σε λειτουργεία τον συναγερμό πυρκαγιάς στο κτίριο γραφείων του Καπιτωλίου πριν από την ψηφοφορία για την χρηματοδότηση της ομοσπανδιακής κυβέρνησης. Οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν τον Μπάουμαν ότι σκόπιμα προσπάθησε να σαμποτάρει την ψηφοφορία, ξεκινώντας έρευνα για το περιστατικό και προετοιμάζοντας νομοθεσία για την αποβολή του από τη Βουλή. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν ΜακΚάρθι ζήτησε να τιμωρηθεί ο Δημοκρατικός βουλευτής, συγκρίνοντάς τον μάλιστα με τους ταραχοποιούς της 6ης Ιανουαρίου που επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο.

Fire alarm is going off in Cannon. pic.twitter.com/lTcgscarND

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) September 30, 2023