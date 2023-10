Λίλαρντ – Μπακς μεταγραφή: Αποθεωτική υποδοχή στο Μιλγουόκι

Αποθεωτικής υποδοχής από τους οπαδούς των Μπακς έτυχε το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «Ελαφιών» Ντέμιαν Λίλαρντ κατά την έλευση του στο Μιλγουόκι. Ο «Dame» έφτασε στο Fiserv Forum το απόγευμα του Σαββάτου, όπου τον περίμεναν αρκετοί οπαδοί των Μπακς. Τον 33χρονο, ο οποίος μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα επιχειρήσουν να φέρουν ακόμα ένα πρωτάθλημα στους Μπακς, υποδέχθηκε ο Πρόεδρος των «Ελαφιών» Πίτερ Φέιγκιν , ο εκτελεστικός διευθυντής της κομητείας του Μιλγουόκι Ντέιβιντ Κρόουλι και ο δήμαρχος της πολιτείας Καβαλιέ Τζόνσον.

Welcome to the 4️⃣1️⃣4️⃣#FearTheDeer pic.twitter.com/2lqAhA6u2J

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 1, 2023