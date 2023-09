Σερ σχέση: Τα ξαναβρήκε με τον 37χρονο Αλεξάντερ Έντουαρντς

H Σερ είναι και πάλι ζευγάρι με τον κατά 40 χρόνια νεότερό της, Αλεξάντερ Έντουαρντς. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six, το ζευγάρι που είχε χωρίσει πριν από τέσσερις μήνες, είναι και πάλι μαζί. Εθεάθησαν μάλιστα, μαζί στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισίου, να κάθονται στην πρώτη σειρά του σόου του «Balmain». Όπως ανέφερε πηγή από το περιβάλλον τους, η στάση που κράτησε ο Αλεξάντερ Έντουαρντς, όταν τον χώρισε η σύντροφός του ήταν αυτή που την έκανε να γυρίσει πίσω.

«Ο Αλεξάντερ παίζει καλά το παιχνίδι της. Όταν τον χώρισε για πρώτη φορά, εκείνος της έδωσε τον χώρο της», είπε η πηγή. «Πιστεύαμε ότι τον χώρισε οριστικά. Αλλά στην πραγματικότητα, η Σερ απολαμβάνει όσο τίποτα να περνά χρόνο μαζί του», συμπλήρωσε. Εξήγησε μάλιστα, πως ο πρόσφατος θάνατος της καλής της φίλης, Τίνα Τέρνερ έκανε τη Σερ να συνειδητοποιήσει πόσο μικρή είναι η ζωή. «Μετά τον θάνατο της φίλης της, συνειδητοποίησε πως η ζωή είναι πολύ μικρή. Θέλει απλώς να είναι ευτυχισμένη κι ο Άλεξ αυτό το διάστημα, της καλύπτει αυτό το κενό», αναφέρει.

Love in the city of light ❤️ Cher & her boyfriend Alexander Edwards were all loved up outside the #Balmain show in Paris 🎥: Getty #cher #parisfashionweek pic.twitter.com/JCYCZPyAn0

— HELLO! Canada (@HelloCanada) September 28, 2023