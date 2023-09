Ιράκ – φωτιά σε γάμο: Νέα σοκαριστικά βίντεο από τη φονική πυρκαγιά

Νέα σοκαριστικά πλάνα από την φονική πυρκαγιά στην γαμήλια τελετή στο Ιράκ δείχνουν τη στιγμή που οι καλεσμένοι προσπαθούν φύγουν από την φλεγόμενη αίθουσα, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γαμπρός και η νύφη τελικά επέζησαν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail και παρά τις προηγούμενες αναφορές ότι ο γαμπρός και η νύφη ήταν μεταξύ των 100 και πλέον θυμάτων, οι δυο τους επέζησαν. Το ζευγάρι επέζησε από την κόλαση φρίκης που σκότωσε 113 καλεσμένους καθώς διέφυγε από την πόρτα της κουζίνας, όπως αποκαλύφθηκε. Οι νιόπαντροι νοσηλεύονται τώρα στο νοσοκομείο και βρίσκονται σε «δεινή» ψυχολογική κατάσταση.

Ο πατέρας του γαμπρού επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι επέζησε από την πυρκαγιά που διέλυσε τη μεγάλη αίθουσα, σε πόλη η οποία είχε επιβιώσει μάλιστα από την σκληρή κατοχή του ISIS. Δήλωσε στο CNN: «Θεωρώ τον ιδιοκτήτη της αίθουσας υπεύθυνο για ό,τι συνέβη στο πάρτι, επειδή δεν υπάρχουν πυροσβεστήρες ή μέτρα ασφαλείας στην αίθουσα». Ένας άλλος καλεσμένος δήλωσε στο ιδιωτικό ιρακινό κανάλι Alawla TV: «Η νύφη και ο γαμπρός είναι καλά. Ήμουν μόλις τώρα μαζί τους, αλλά η κατάστασή τους είναι τραγική εξαιτίας αυτού που συνέβη στους ανθρώπους εδώ». Στο νέο βίντεο που δημοσιεύθηκε οι νεόνυμφοι φαίνονται να χορεύουν αργά πριν η Haneen, η οποία φορούσε ένα μεγάλο λευκό νυφικό, γυρίσει με τρόμο και δει τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα, καθώς καμένο υλικό έπεφτε από την οροφή. Σε άλλο σημείο όμως φαίνεται ένα μεγάλο μέρος των καλεσμένων να έχει φτάσει στην πόρτα εξόδου από την φλεγόμενη αίθουσα.

Η τραγωδία, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τόσοι άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 150, βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία στην Νινευή και ολόκληρη τη χώρα, καθώς οι οικογένειες που θρηνούν έθαψαν τους αγαπημένους τους. Οι επιζώντες δήλωσαν ότι εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν στη γαμήλια γιορτή. Περίπου μία ώρα μετά την έναρξη της εκδήλωσης πυροτεχνήματα άναψαν μια διακόσμηση οροφής, ενώ η νύφη και ο γαμπρός χόρευαν, σκηνές φρίκης που κατέγραψε κάμερα. Η τρομακτική πυρκαγιά, η οποία καταγράφηκε από την κάμερα, προκάλεσε σκηνές χάους, με τους έως και 900 πανικόβλητους καλεσμένους να τρέχουν προς τις εξόδους, καθώς η αίθουσα τυλίχθηκε στις φλόγες και γέμισε με τοξικό καπνό μέσα σε δευτερόλεπτα.

