Απόπειρα αυτοκτονίας ποδοσφαιριστή: Αίσιο τέλος με παίκτη της Νις

Αίσιο τέλος είχε το συμβάν με τον ποδοσφαιριστή της Νις στη Γαλλία, Αλεξίς Μπεκά Μπεκά. Το μεσημέρι της Παρασκευής, λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα, οι πυροσβέστες διέσωσαν τον παίκτη που απειλούσε να αυτοκτονήσει, σύμφωνα με τη L’Équipe. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στην οδογέφυρα Magnan, στον αυτοκινητόδρομο Α8, όπου ο άνδρας είχε πάει με αυτοκίνητο αργά το πρωί. Η ομάδα ακύρωσε την προγραμματισμένη για σήμερα Παρασκευή το πρωί προπόνηση και ανέβαλε τη συνέντευξη Τύπου των Φραντσέσκο Φαριόλι και Ζαν-Κλερ Τοντιμπό, ενόψει της 7ης αγωνιστική της Ligue 1.

🚨🚨🚨 Alexis Beka Beka has been safely taken by emergency services and is now out of danger. Video was taken around 20 minutes ago.

Our thoughts are with him and his loved ones during this time. This underscores the urgent need for mental health awareness and resources in our… pic.twitter.com/xA1Bur7ws2

