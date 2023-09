Βενσάν Κασέλ νέα σχέση: Από την Τίνα στη Νάρα

Ο Βενσάν Κασέλ φαίνεται πως έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του και προχωρά παρακάτω μετά τον χωρισμό του με την Τίνα Κούνακεϊ. Ή μήπως όχι; Σύμφωνα με ιταλικά και ισπανικά δημοσιεύματα, ο Γάλλος ηθοποιός είναι ζευγάρι με ένα 27χρονο μοντέλο από τη Βραζιλία, τη Narah Baptista. Η Narah έχει και αυστραλιανή καταγωγή και πήρε μέρος στο Miss Universe Australia το 2020. Η φημολογούμενη σχέση τους ξεκίνησε το τελευταίο διάστημα. Ο 56χρονος Κασέλ, μάλιστα, σχολιάζει συνεχώς τις σέξι φωτογραφίες της νέας του αγαπημένης. «Δεν σε χορταίνω», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram της. Μάλιστα, το ζευγάρι εθεάθη να διασκεδάζει μαζί σε μουσική εκδήλωση στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

don’t know how i didn’t see this coming, but Vincent Cassel is absolutely a drum circle dude pic.twitter.com/8vrBA6at1O

— Adam Piron (@adam_piron) September 26, 2023