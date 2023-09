Ιράκ φωτιά σε γάμο: Πώς προκλήθηκε η τραγωδία με τους 114 νεκρούς

Αδιανόητη είναι η τραγωδία που εκτυλίχθηκε σε γαμήλια δεξίωση στην πόλη Νινευή του Ιράκ όταν από τα πυροτεχνήματα έπιασε φωτιά ο χώρος με τον τελευταίο απολογισμό να κάνει λόγο για 114 νεκρούς και 150 τραυματίες. Την εκδοχή αυτή φαίνεται να υποστηρίζει βίντεο που αναρτήθηκε στα social media και δείχνει έναν πολυέλαιο να πιάνει φωτιά. Σε άλλο βίντεο φαίνονται ο γαμπρός και η νύφη να χορεύουν στην πίστα όταν ξαφνικά ξεσπάει η φωτιά με αποτέλεσμα όλοι να αρχίσουν να τρέχουν για να σωθούν. Σημειώνεται, δε, ότι για την ώρα είναι αδιευκρίνιστο αν στους νεκρούς ή τους τραυματίες περιλαμβάνεται το ζευγάρι.

New video shows moment fire breaks out at wedding in Iraq, killing at least 114 people. Death toll expected to rise pic.twitter.com/IK0yEZDkEO

— BNO News (@BNONews) September 27, 2023