Μαρσέιγ νέος προπονητής: Έκλεισε Γκατούζο η ομάδα – Άμεσα οι ανακοινώσεις

Η Μαρσέιγ προσεχώς αντίπαλος της ΑΕΚ στο Europa League προσπαθεί να συμμαζέψει το χάος που προκάλεσε η τεταμένη συνάντηση οργανωμένων οπαδών με μέλη της διοίκησης του συλλόγου. Μετά την παραίτηση Μαρθελίνο, οι Μασσαλοί βρήκαν στο πρόσωπο του Τζενάρο Γκατούζο τον ιδανικό αντικαταστάτη. Όπως ανέφερε πρώτο το «Foot Mercato» και επιβεβαίωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει και ο Ιταλός τεχνικός ταξιδεύει άμεσα στη Γαλλία για να υπογράψει. Ο πολύπειρος τεχνικός επιστρέφει λοιπόν στην προπονητική μετα τον Ιανουάριο του 2023 όταν και ήταν στον πάγκο της Βαλένθια και θα κοουτσάρει τη Μαρσέιγ και στο παιχνίδι με την «Ένωση» στις 26 Οκτωβρίου.

