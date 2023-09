Κολομβία δολοφονία – ποδόσφαιρο: Εκτέλεσαν πρόεδρο ομάδας μετά από ήττα

Ένα ακόμη τραγικό περιστατικό συγκλονίζει την ποδοσφαιρική κοινωνία της Λατινικής Αμερικής και δη της Κολομβίας. Ο 63χρονος Έντγκαρ Παέζ, πρόεδρος της Τίγκρες Ντε Μπογκοτά που αγωνίζεται στη 2η κατηγορία του Κολομβιανού πρωταθλήματος έπεσε θύμα δολοφονικής ενέδρας ενώ επέστρεφε στο σπίτι του μετά από εντός έδρας αγώνα της ομάδας του. Το αυτοκίνητο του Παεζ, στο οποίο επέβαιναν η σύζυγος του και η κόρη του «κλείστηκε» από δύο μοτοσικλέτες που τους είχαν ακολουθήσει με τους συνεπιβάτες να ανοίγουν πυρ σε μια από τις κεντρικές λεωφόρους της πρωτεύουσας της Κολομβίας.

Η κόρη του Παέζ σώθηκε από θαύμα καθώς μια σφαίρα πέρασε ξυστά από το κεφάλι της, η σύζυγος του που καθόταν στο πίσω κάθισμα δεν έπαθε το παραμικρό, αλλά ο πρόεδρος της Τίγκρες παρά την άμεση διακωμιδή του στο νοσοκομείο άφησε την τελευταία του πνοή λίγα λεπτά αργότερα. Πόλλα ΜΜΕ της Κολομβίας συνδέουν τη δολοφονία του Παέζ με τον παράνομο στοιχηματισμό αν και ο αδελφός του θανόντος με δηλώσεις του σε τηλεοπτικό σταθμό διέψευσε κατηγορηματικά τις συγκεκριμένες φήμες. Άλλα δημοσιεύματα αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Παέζ ήταν μπλεγμένος σε σκοτεινές υποθέσεις που αφορούσαν διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Edgar Paez, the president of Tigres FC, a football club that currently play in the Colombian second division has been reportedly shot dead.

Although the motives for the crime are not known, some details of the unfortunate event have already been revealed. pic.twitter.com/ymPOm0LQas

