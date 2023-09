Ράσφορντ Μάντσεστερ – τροχαίο: Ο Άγγλος επιθετικός διέλυσε Rolls Royce αξίας 800.000

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέστρεψε στις νίκες στην Premier League, καθώς επικράτησε με 1-0 εκτός έδρας της Μπέρλνι. Ωστόσο, η βραδιά δεν εξελίχθηκε το ίδιο καλά για τον Μάρκους Ράσφορντ. Ο Άγγλος διεθνής επιθετικός ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα καθώς επέστρεφε σπίτι του. Συγκεκριμένα, μόλις φύγει από το Κάρινγκτον, το προπονητικό κέντρο των «κόκκινων διαβόλων», όπου οι παίκτες είχαν αφήσει τα αυτοκίνητά τους για να ταξιδέψουν για την αναμέτρηση κόντρα στην Μπέρνλι. Ο Ράσφορντ συγκρούστηκε σε διασταύρωση με άλλο όχημα, χωρίς κανείς από τους δύο οδηγούς να τραυματιστεί σοβαρά.

Man Utd star Marcus Rashford in terrifying car crash after Burnley game while driving £700,000 Rolls-Roycehttps://t.co/H6RXOT3ubl pic.twitter.com/2XfOkHfCC0

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 24, 2023