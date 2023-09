Ιρλανδία μετάλλιο: Σάλος με την υπεύθυνη διοργάνωσης που προσπερνά επιδεικτικά μαύρο κοριτσάκι

Ένα βίντεο από την Ιρλανδία από αγώνες ενόργανης γυμναστικής σε επίπεδο παιδιών κάνει τον γύρο του κόσμου για όλους τους λάθος λόγους. Μετά το τέλος της προσπάθειάς τους, όλα τα κορίτσια που πήραν μέρος στους αγώνες, ήταν να πάρουν από ένα μετάλλιο ως επιβράβευση της συμμετοχής τους. Ωστόσο, αυτό δεν ίσχυσε για όλες τις μικρές. Όπως δείχνει το βίντεο, το οποίο έχει προκαλέσει οργή, η υπεύθυνη της διοργάνωσης που δίνει τα μετάλλια, προσπερνά επιδεικτικά ένα μαύρο κοριτσάκι. Παρά το γεγονός ότι εκείνο προσπαθούσε να καταλάβει εάν είχε γίνει λάθος, φαίνεται ότι μάλλον όλο αυτό συνέβη επίτηδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι υπόλοιπες μικρές κοπέλες που έλαβαν μέρος στους αγώνες ενόργανης και είχαν παρατηρήσει ότι η συναθλήτριά τους δεν πήρε μετάλλιο, κοιτούσαν με απορία ό,τι συνέβαινε. Περιττό, φυσικά, να αναφερθεί ότι το κοριτσάκι που αντιμετώπισε όλο αυτό, δεν μπορούσε να κρύψει τη στεναχώρα του.

Το όλο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και οι αντιδράσεις για όσα καταγράφηκαν είναι ιδιαίτερα έντονες. Παράλληλα, ένα κύμα συμπαράστασης ξεκίνησε για τη μικρούλα, στο οποίο συμμετέχει πλήθος κόσμου. Μεταξύ όσων αντέδρασαν για τα όσα έγιναν, είναι και η Αμερικανίδα Ολυμπιονίκης στην ενόργανη, Σιμόν Μπλάις.

«Όταν αυτό το βίντεο κυκλοφόρησε, οι γονείς της με προσέγγισαν. Ράγισε η καρδιά μου όταν το είδα, γι’ αυτό της έστειλα ένα μικρό βίντεο. Δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό σε κανένα άθλημα!!!».

Welcome to Ireland where people get away with racism! This little black girl broke my heart. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ

— Mohamad Safa (@mhdksafa) September 22, 2023