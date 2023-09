Λεονάρντο Ντι Κάπριο σχέση: Βγαίνει με την Βιτόρια Σερέτι ο ηθοποιός

Mία νέα γυναίκα έχει κάνει την εμφάνισή της στη ζωή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Ο Χολιγουντιανός σταρ βγαίνει και επίσημα, με το 25χρονο μοντέλο, Βιτόρια Σερέτι, σύμφωνα με την Page Six. To ζευγάρι έχει εμφανιστεί μαζί σε πολλά ραντεβού στις ΗΠΑ, αλλά και στο εξωτερικό, πυροδοτώντας έτσι, τις φήμες που θέλουν τη μελαχρινή καλλονή να είναι η σύντροφός του. Πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού αναφέρει στην Page Six: «Περνούν αρκετό χρόνο μαζί τους τελευταίους μήνες και απολαμβάνουν να γνωρίζουν ο ένας τον άλλο σε ένα βαθύτερο επίπεδο».

Οι δυο τους εμφανίστηκαν για πρώτη φορά δημόσια, κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής στην Ίμπιζα της Ισπανίας, κατά τις αρχές του Αυγούστου. Σε βίντεο που είχε κυκλοφορήσει τότε, στα social media το ζευγάρι εθεάθη να ανταλλάσσει ένα παθιασμένο φιλί, ενώ χόρευαν πολύ κοντά ο ένας στον άλλο.