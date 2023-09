iPhone 15 Ντουμπάι: Χάος σε κατάστημα από φαν της Apple

Χιλιάδες φανατικοί της Apple πλημμύρισαν τα μαγαζιά που πωλούν προϊόντα της εταιρείας την Παρασκευή, προκειμένου να είναι από τους πρώτους που θα αποκτούσαν το νέο μοντέλο iPhone. Ωστόσο η πολύωρη αναμονή στις τεράστιες ουρές που σχηματίστηκαν και η αγωνία των καταναλωτών μήπως έφευγαν με άδεια χέρια είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν εντάσεις σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, όπως μπορεί κανείς να δει σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εικόνες που έγιναν viral από το Dubai Mall στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

VIDEO | People gather in large numbers at Select Citywalk Mall in Delhi’s Saket as iPhone 15 sale in India begins today. pic.twitter.com/GUS2i6ENBr

— Press Trust of India (@PTI_News) September 22, 2023