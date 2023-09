Μπάιντεν – Λούλα: Η χειραψία που δεν έγινε και τα νεύρα

Ο Τζο Μπάιντεν φαίνεται να απομακρύνθηκε από τη σκηνή του ΟΗΕ χωρίς να ανταλλάξει χειραψία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα στο τέλος της κοινής ομιλίας. Ο 77χρονος Λούλα ντα Σίλβα, έδειχνε εμφανώς εκνευρισμένος καθώς εκείνος και ο Μπάιντεν είχαν μιλήσει προηγουμένως με σκοπό οι δύο χώρες να βελτιώσουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Η διπλωματική τους συνάντηση ξεκίνησε με… απρόοπτα καθώς ο 80χρονος Μπάιντεν, σκόνταψε πάνω σε μια βραζιλιάνικη σημαία ύψους δύο μέτρων.

Λίγα λίγα λεπτά αργότερα, στην ομιλία του, ο Μπάιντεν έκανε λόγο για «το οικονομικό του όραμα για την ανοικοδόμηση της οικονομίας από τη μέση και προς τα πάνω, και όχι από πάνω προς τα κάτω» με τον Λούλα να παρακολουθεί με απορία.

Το πρόβλημα του Μπάιντεν με τα ακουστικά: «Πρόεδρε με ακούτε;» ρωτούσε ο Λούλα. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Λούλα, ο Μπάιντεν φάνηκε να μην ακούει με τα ακουστικά, τα οποία χρησιμοποιούσε για να ακούσει τη μετάφραση.

THIS IS THE STRANGEST THING I HAVE SEEN TODAY: The President of Brazil, Lula, standing next to President Biden says, “Can you hear me, President Biden?”, “President Biden, can you hear me?” WATCH pic.twitter.com/aiwDQ61YKN

— Simon Ateba (@simonateba) September 20, 2023