Μέγκαν Μαρκλ – άστεγες γυναίκες: Η αναπάντεχη επίσκεψη σε ένα κοινοτικό καφέ

Άναυδες έμειναν γυναίκες και παιδιά σε ένα κοινοτικό καφέ στο Ντίσελντορφ, όταν πλησίασε προς το μέρος τους η Μέγκαν Μαρκλ. δούκισσα του Σάσεξ βρέθηκε στο TrebeCafé, το οποίο και δημοσίευσε φωτογραφίες της με τα μέλη της κοινότητας. Πρόκειται για ένα καφέ της περιοχής, το οποίο υποστηρίζει γυναίκες και κορίτσια που είναι άστεγες. Εκπρόσωπος από το TrebeCafé επιβεβαίωσε στο αμερικανικό περιοδικό People ότι η Μέγκαν επισκέφτηκε το καφέ στις 13 Σεπτεμβρίου και μίλησε με το προσωπικό και τους επισκέπτες, τους οποίους η οργάνωση υποστηρίζει για να ζήσουν μια ζωή αυτόνομη.

When Meghan,Duchess of Sussex showed up at the door, it was a big surprise.

The visitors of the TrebeCafé told the Duchess about their former live on streets, how they learned about the TrebeCafé and how they got their lives back under control with the support of the employees⬇️ pic.twitter.com/G7IlRu1D8u

— Katerina🇺🇦 (@Le__Katerina) September 19, 2023