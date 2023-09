Τομ Μπρέιντι: Δεν βγαίνει μόνο με την Ιρίνα Σάικ

Ο Τομ Μπρέιντι έχει τα «μάτια του ανοιχτά», παρά το γεγονός ότι τον έχουν δει αρκετές φορές να βγαίνει με το μοντέλο Ιρίνα Σάικ. Οι κακές γλώσσες λένε ότι ο πρώην σύζυγος της Ζιζέλ δεν έχει μάτια μόνο για την Ιρίνα αλλά είναι πολύ πιθανό να βγαίνει και με άλλες γυναίκες. Πάντως και η Σάικ δεν φαίνεται να ζητά αποκλειστικότητα από τον Μπρέιντι καθώς πρόσφατα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το μοντέλο θέλει να παντρευτεί τον Μπράντλεϊ Κούπερ με τον οποίο έχει αποκτήσει μια κόρη. Η Σάικ από την πλευρά της σκοπεύει να συνεχίσει να περνάει χρόνο με τον Μπρέιντι, μέχρι ο Κούπερ να κάνει την επόμενη κίνηση. Πάντως ο Μπρέιντι δεν είναι έτοιμος να μπει σε μια σχέση.

«Ο Μπρέιντι δεν ενδιαφέρεται για κάτι σοβαρό αυτή τη στιγμή. Οι προτεραιότητές του είναι τα παιδιά του και τα επιχειρηματικά του σχέδια. Στο μέλλον του θα υπάρξουν και άλλα μοντέλα», αναφέρουν δημοσιεύματα. Ο Μπρέιντι και Σάικ άρχισαν να βγαίνουν τον Ιούνιο, όταν το Page Six ανέφερε αποκλειστικά ότι το μοντέλο «ρίχτηκε» στον πρώην ποδοσφαιριστή όταν και οι δύο τους βρέθηκαν στον γάμο του δισεκατομμυριούχου εμπόρου τέχνης Joe Nahmad στη Σαρδηνία της Ιταλίας. Τον Ιούλιο, φωτογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός ραντεβού ενώ η Σάικ εθεάθη να βγαίνει από το σπίτι του Μπρέιντι.

Tom Brady reportedly playing the field & Irina Shayk looking to get back with Bradley Cooper even though Brady and Shayk are still dating 👀 pic.twitter.com/el9eoo9Vso

— Daily Loud (@DailyLoud) September 15, 2023