Λάμψεις πριν τον σεισμό Μαρόκο: Το μυστήριο με τα φώτα στον ουρανό

Οι αναφορές για «σεισμικά φώτα», όπως αυτά που φαίνονται σε βίντεο που τραβήχτηκαν πριν από τον σεισμό των 6,8 βαθμών της Παρασκευής στο Μαρόκο, χρονολογούνται αιώνες πριν από την αρχαία Ελλάδα, γράφει το CNN. Αυτά τα ξεσπάσματα φωτεινού, χορευτικού φωτός σε διάφορα χρώματα έχουν από καιρό προβληματίσει τους επιστήμονες και δεν υπάρχει ακόμη συναίνεση σχετικά με το τι τα προκαλεί, αλλά είναι «σίγουρα αληθινά», δήλωσε ο John Derr, συνταξιούχος γεωφυσικός που εργαζόταν στο Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ. Έχει συνυπογράψει αρκετές επιστημονικές εργασίες σχετικά με τα φώτα σεισμών, ή EQL. «Η θέαση των EQL εξαρτάται από το σκοτάδι και άλλους ευνοϊκούς παράγοντες», εξήγησε σε ένα email.

More lights in the sky in Casablanca, Morocco right before the earthquake pic.twitter.com/DOGl1SzrGT

— Coco (@CocoinVegas) September 10, 2023