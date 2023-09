Σεξ σε τουαλέτα αεροπλάνου: Ασυγκράτητο ζευγάρι έγινε… τσακωτό

Δεν πίστευαν στα μάτια τους επιβάτες και πλήρωμα πτήσης της EasyJet από το Λούτον στην Ίμπιζα πριν από λίγες ημέρες όταν αποκαλύφθηκε ότι ζευγάρι επιβατών έκανε σεξ στις τουαλέτες του αεροσκάφους. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media έχει καταγραφεί η στιγμή της αποκάλυψης του ζευγαριού με επιβάτες να ουρλιάζουν από το θέαμα και μέλη του πληρώματος να κρύβουν το πρόσωπό τους από ντροπή. Όπως φαίνεται, πάντως, παρά την αποκάλυψη το ζευγάρι συνέχισε κανονικά την πράξη του με τον άνδρα να κλείνει την πόρτα της τουαλέτας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της EasyJet που μίλησε στην Daily Mail «με την άφιξη της πτήσης από Λούτον στην Ίμπιζα στις 8 Σεπτεμβρίου επενέβησαν αστυνομικοί λόγω της συμπεριφοράς δύο εκ των επιβατών». Για την ώρα παραμένει αδιευκρινίστη τόσο η ταυτότητα του ασυγκράτητου ζευγαριού όσο και το αν υπήρξαν συλλήψεις στην Ίμπιζα. Όπως υπενθυμίζει τέλος η βρετανική εφημερίδα, βάσει του άρθρου 71 του νόμου του 2004 για σεξουαλικά αδικήματα (Sexual Offences Act 2004), είναι παράνομο να κάνει κάποιος σεξ σε τουαλέτα στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό.

EasyJet flight from Luton to Ibiza, and nobody was busted! The couple, loudly cheered on by other passengers as they joined the mile high club in full view. pic.twitter.com/u6UumSGHXM

