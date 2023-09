Ουράνιο τόξο Νέα Υόρκη: Μια εντυπωσιακή εικόνα στον ουρανό ανήμερα της 11ης Σεπτεμβρίου

Ανήμερα της 22ης επετείου της 11ης Σεπτεμβρίου, ένα εντυπωσιακό ουράνιο τόξο σχηματίστηκε στον ουρανό της Νέας Υόρκης. Το ουράνιο τόξο εμφανίστηκε στο νότιο Μανχάταν το απόγευμα της Δευτέρας μετά από μια καταιγίδα που έπληξε το «Μεγάλο Μήλο». Μάλιστα, το τεράστιο ουράνιο τόξο ήταν διπλό και κάλυψε τον ορίζοντα της Νέας Υόρκης, δημιουργώντας ένα πλήρες τόξο σαν θόλο. Το ουράνιο τόξο ήταν ορατό πάνω από το Central Park ενώ, όπως δείχνουν άλλες φωτογραφίες είχε σχηματιστεί ανάμεσα στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου (World Trade Center) και το Empire State Building.

Incredible double rainbow over #NYC … providing light on a dark day #nbc4ny #911Day pic.twitter.com/4vZJcrjkYY

Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί για να τιμήσει την μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης της 11/9, μοιράστηκε τις εντυπωσιακές φωτογραφίες στα social media. «Υπέροχο διπλό ουράνιο τόξο πάνω από τη Νέα Υόρκη προσδίδοντας φως σε μια σκοτεινή ημέρα», έγραψε δημοσιογράφος του NBC στο X (πρώην Twitter). Άλλοι έγραψαν ότι είναι σημάδι από τον Θεό ενώ άλλοι παρομοίασαν τη Νέα Υόρκη με «τσουκάλι από χρυσό». Το ουράνιο τόξο σχηματίστηκε ανάμεσα στα μαύρα σύννεφα, την ώρα που έδυε ο ήλιος. Οι φωτογραφίες είναι εντυπωσιακές.

Massive double rainbow over New York City tonight on 9/11

If that’s not a sign from God, I don’t know what is.

pic.twitter.com/n5RLHbGTY3

— Patri0tsareinContr0l (@Patri0tContr0l) September 12, 2023