Λιβύη Daniel κακοκαιρία: Σοκάρει ο απολογισμός

Η κακοκαιρία Daniel «χτύπησε» και στη Λιβύη και μάλιστα με καταστροφικές συνέπειες, καθώς ο επικεφαλής της παράλληλης κυβέρνησης που είναι εγκατεστημένη στη Βεγγάζη, ο Οσάμα Χαμάντ, υποστήριξε ότι ο απολογισμός των θυμάτων από τις πλημμύρες στη Λιβύη ξεπερνά τις 2.000! «Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, περισσότεροι από 2.000 είναι νεκροί» ανέφερε χαρακτηριστικά. Προηγούμενος απολογισμός που είχε δώσει εκπρόσωπος της παράλληλης κυβέρνησης έκανε λόγο για τουλάχιστον 150 νεκρούς από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στη Λιβύη.

BREAKING: Up to 2,000 people feared dead after Storm Daniel causes catastrophic flooding in eastern Libya, officials say pic.twitter.com/B3pq0seLoh

Ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης, μιλώντας στο Al-Arabiya έκανε λόγο για 27 νεκρούς, όμως δεν συμπεριλαμβάνεται στον απολογισμό η περιοχή της την Ντέρνα, όπου η κατάσταση ήταν ασαφής.

Full timelapse of Storm #Daniel ⛈️

Daniel brought devastating flooding to central Greece as the system stalled in the Mediterranean Sea.

When the system finally moved south, it strengthened into a Medicane tropical-like system before landfalling near Benghazi, Libya. pic.twitter.com/nCs0icxua3

