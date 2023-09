Λάνθιμος Βενετία – Poor Things: Μια τεράστια διάκριση για τον Έλληνα σκηνοθέτη

Τον Χρυσό Λέοντα, το μεγάλο βραβείο του 80ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας κέρδισε ο Γιώργος Λάνθιμος για την ταινία του «Poor Things», έναν ύμνο στη γυναικεία χειραφέτηση, με πρωταγωνιστές την Έμα Στόουν, τον Γουίλεμ Νταφόε και τον Μαρκ Ράφαλο. Βασισμένος στο ομότιτλο βιβλίο του ‘Αλισντερ Γκρέι και σε σενάριο του Τόνι ΜακΝαμάρα , ο Έλληνας σκηνοθέτης αντιστρέφει το μύθο του Φρανκενστάιν και καταθέτει ένα καυστικό δοκίμιο για την ελευθερία και τη χαρά του σεξ, τις ταξικές ανισότητες, την ατομική και κοινωνική αυτοδιάθεση, την επιθυμία και την αγάπη.

«Θέλω να ευχαριστήσω το φεστιβάλ, το συνεργείο και όλους τους συνεργάτες. Πήρε κάποια χρόνια μέχρι η κινηματογραφική βιομηχανία να είναι έτοιμη για μία τέτοια ταινία» είπε ο Γιώργος Λάνθιμος παραλαμβάνοντας το βραβείο και ευχαρίστησε το συγγραφέα του βιβλίου ‘Αλισντερ Γκρέι και τον σεναριογράφο Τόνι ΜακΝαμάρα ο οποίος απουσίαζε από την τελετή λόγω της εν εξελίξει απεργίας των Αμερικανών σεναριογράφων στους οποίους ο Έλληνας σκηνοθέτης εξέφρασε τη συμπαράσταση του. Ο Γιώργος Λάνθιμος ευχαρίστησε τη σύντροφο του, Αριάν (Λαμπέντ) που «είναι πάντα εδώ για μένα. Και πάνω απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω αυτό το απίστευτο πλάσμα, το χαρακτήρα της ταινίας- τη Μπέλα Μπάξτερ και βέβαια την Εμα Στόουν που είναι και αυτή ένα απίστευτο πλάσμα» δήλωσε.

Το «Poor Things» – το οποίο έλαβε διθυραμβικές κριτικές κατά την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ της Βενετίας – είναι μια μοντέρνα διασκευή του μύθου του Φρανκενστάιν βασισμένη στο ομότιτλο βραβευμένο βιβλίο του ‘Αλισντερ Γκρέι που κυκλοφόρησε το 1992. Η ιστορία, που εκτυλίσσεται στη βικτοριανή εποχή, αντικαθιστά το τέρας με την Μπέλα, μια όμορφη νεαρή νυμφομανή, η οποία αυτοκτονεί για να ξεφύγει από τον βίαιο άντρα της.

"This film is Bella Baxter, this incredible creature and she wouldn't exist Emma Stone, another incredible creature."

