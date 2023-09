US Open τελικός γυναικών 2023: Το σήκωσε η 19χρονη Κόκο

Η Κόκο Γκοφ είναι η νέα πριγκίπισσα του US Open. H 19χρονη Αμερικανίδα τενίστρια κέρδισε με ανατροπή στον τελικό με 2-6, 6-3, 6-2 το νέο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Αρίνα Σαμπαλένκα, και κατέκτησε το πρώτο Grand Slam της καριέρας της. Η Κόκο έφτασε στους 6 τίτλους καριέρας και την Δευτέρα θα είναι στο Νο3 κόσμου (ρεκόρ). Η Γκοφ που στα 15 της κέρδιζε την Βίνους Γουίλιαμς στο Wimbledon και έχει ως είδωλο την Σερένα κατέκτησε τον σπουδαιότερο τίτλο της καριέρας της.

All the moments led to this! Coco Gauff is a Grand Slam champion! pic.twitter.com/kH3pCgm3RU

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023