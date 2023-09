Lady Gaga – Rolling Stones: Μια ιδιαίτερη συνεργασία

H Lady Gaga θα συνεργαστεί με τους Rolling Stones σε ένα νέο τραγούδι στο επερχόμενο άλμπουμ τους, με τίτλο «Hackney Diamonds». «Η Lady Gaga τραγουδάει πολύ γλυκά στο [νέο τραγούδι] “Sweet Sound of Heaven”», επιβεβαίωσε την Τετάρτη ο κιθαρίστας των Stones, Ρόνι Γουντ, σε μια live-streaming, συνέντευξη με τον Τζίμι Φάλλον και τους συναδέλφους του Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς, πριν από την πρεμιέρα του βίντεο του συγκροτήματος για το lead single του άλμπουμ, το «Angry».

Το «Sweet Sound of Heaven» δεν είναι η πρώτη φορά που η Gaga και οι Stones συνεργάζονται, καθώς στο παρελθόν η ποπ σταρ είχε ανέβει στη σκηνή με το εμβληματικό αγγλικό συγκρότημα κατά τη διάρκεια μιας στάσης της περιοδείας «50 & Counting» τον Δεκέμβριο του 2012. Μαζί, ερμήνευσαν μια εκτέλεση του single του συγκροτήματος «Gimme Shelter» του 1969 από το άλμπουμ «Let It Bleed».

Το νέο κομμάτι είναι το πιο πρόσφατο στο αυξανόμενο ρόστερ συνεργασιών της Gaga με κλασικά ροκ συγκροτήματα. Επίσης, ερμήνευσε το κομμάτι «Your Song» με τον Έλτον Τζον στα Grammy του 2009 (πριν συνεργαστούν και πάλι για το κομμάτι «Sine From Above» στο άλμπουμ της «Chromatica» του 2020) και ενώθηκε με τους Metallica για μια εκδοχή του «Moth Into Flame» στα Grammy του 2017.

🚨 Lady Gaga will be featured on The Rolling Stones upcoming track, “Sweet Sounds of Heaven.” pic.twitter.com/fx42H1q5Me

