Casa de Pappel Τόκιο: Άκρως σέξι η Ούρσουλα Κορμπερό

Με ένα μακρύ κόκκινο φόρεμα εμφανίστηκε στη Μαδρίτη, η Ούρσουλα Κορμπερό, γνωστή για τον ρόλο της «Τόκιο» στο «Casa de Pappel».

Η ηθοποιός επέλεξε μια δημιουργία με σκίσιμο που ξεκινούσε ψηλά από την περιοχή των μηρών της για την πρεμιέρα του «El Cuerpo En Llamas» στο Capitol Cinema της ισπανικής πρωτεύουσας.

Σε κλιπ που αναδημοσίευσε μέσα από το προφίλ της στο Instagram, η Κορμπερό παίρνει διάφορες σέξι και παράλληλα, χιουμοριστικές πόζες στο κόκκινο χαλί.

Money Heist fame Ursula Corbero takes slit thigh on other level of hotness🥵#ThighThursday #Thighpics #UrsulaCorbero #tokyo #MoneyHeist #RedCarpet #RedVelvet pic.twitter.com/mXrjxuxPOo

— Mostly Thighs (@thighzone_) September 7, 2023