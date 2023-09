Μπρους Σπρίνγκστιν υγεία: Ο διάσημος τραγουδιστής ανέβαλε επερχόμενες συναυλίες του

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν ανακοίνωσε την Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου, ότι είναι «συντετριμμένος» που αναγκάστηκε να αναβάλει μια σειρά από επερχόμενες συναυλίες. Ο διάσημος καλλιτέχνης, ο οποίος συμμετέχει στην παγκόσμια περιοδεία 2023 του «Bruce Springsteen & the E Street Band», ανακοίνωσε ότι θα πρέπει να αναβάλει τους υπόλοιπους σταθμούς της περιοδείας του Σεπτεμβρίου λόγω του αγώνα που δίνει για την υγεία του. «Ο Bruce Springsteen και η E Street Band έχουν αναβάλει όλες τις εμφανίσεις που είναι προγραμματισμένες επί του παρόντος για τον Σεπτέμβριο του 2023, ξεκινώντας από την αυριανή συναυλία που είναι προγραμματισμένη για το JMA Wireless Dome στις Συρακούσες της Νέας Υόρκης», αναφέρεται σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Twitter του συγκροτήματος.

(1/5) Bruce Springsteen and The E Street Band have postponed all performances currently scheduled for September 2023, beginning with tomorrow’s show scheduled for the JMA Wireless Dome in Syracuse, N.Y. pic.twitter.com/jxCclJBQiK

— Bruce Springsteen (@springsteen) September 7, 2023