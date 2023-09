Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πώληση: Σε ελεύθερη πτώση η μετοχή της ομάδας

Επιχειρηματική «κρίση» στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στη Μεγάλη Βρετανία υπήρχαν αναφορές το Σαββατοκύριακο ότι η οικογένεια Γκλέιζερ επρόκειτο να βγάλει τον σύλλογο από την αγορά αφού δεν βρέθηκε αγοραστής για την τιμή που ζητούσαν, δηλαδή σε τιμή από 7 έως 10 δισεκατομμύρια λίρες. Αυτό «έριξε» τη μετοχή της ομάδας κατά 21% και η χρηματηστηριακή ζημιά υπολογίζεται περίπου στα 645 εκατομμύρια ευρώ (550 εκατομμύρια λίρες). Η πτώση αυτή είναι αρνητικό ρεκόρ των τελευταίων 11 χρόνων για τις μετοχές της ομάδας του Μάντσεστερ. Η τιμή της μετοχής την Παρασκευή ήταν στα 21.97 ευρώ (23.66 δολάρια) και την Τρίτη έπεσε στα 17.56 ευρώ (18.83 δολάρια).

Manchester United’s share price is on track for its worst day after £550m was wiped off the value of the club at the lowest point of the shares today 💰📉 pic.twitter.com/yCEGFUATym

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 5, 2023