Rolling Stones νέο άλμπουμ: Το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα επιστρέφει 18 χρόνια μετά

Η νέα πρωτότυπη μουσική που θα κυκλοφορήσουν οι Rolling Stones είναι γεγονός. Το διάσημο βρετανικό συγκρότημα ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πρώτο άλμπουμ με πρωτότυπο υλικό, ύστερα από 18 χρόνια – από το «A Bigger Bang» του 2005 το οποίο έφτασε στο Νο.3 του Billboard 200. Λεπτομέρειες για την πολυαναμενόμενη νέα κυκλοφορία με τον τίτλο «Hackney Diamonds» θα μοιραστούν σε εκδήλωση στην περιοχή Χάκνι του ανατολικού Λονδίνου στις 6 Σεπτεμβρίου και στον παρουσιαστή του “The Tonight Show” Τζίμι Φάλον ο Μικ Τζάγκερ, ο Κιθ Ρίτσαρντς και ο Ρον Γουντ. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το YouTube ενώ κυκλοφόρησε ένα μικρό teaser στο Instagram με τον Τζίμι Φάλον να δέχεται…ένα ξαφνικό τηλεφώνημα.

The legendary rock band will livestream their latest offering on Wednesday in a YouTube event with Jimmy Fallonhttps://t.co/Pp8VtwaHcU

— Rolling Stone (@RollingStone) September 4, 2023