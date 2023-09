Εμίλια Κλαρκ βραβείο Nouvel Hollywood: Σημαντική διάκριση για την ηθοποιό του Game of Thrones

Στην ηθοποιό Εμίλια Κλάρκ απονεμήθηκε το βραβείο «Nouvel Hollywood». Πρόκειται για ένα βραβείο που απονέμεται από το Αμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντωβίλ σε ηθοποιούς που έχουν συμβάλει σημαντικά στην αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία. Η Εμίλια Κλαρκ, γνωστή για τον ρόλο της «Daenerys Targaryen » στο Game of Thrones, αποδέχτηκε το βραβείο «Nouvel Hollywood» για το 2023. Η Κλαρκ έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Me Before You», «Solo: A Star Wars Story» και «Last Christmas». Το βραβείο δημιουργήθηκε το 2010 και πήρε το όνομά του από το γαλλικό Νέο Κύμα, ένα κίνημα στον κινηματογράφο που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

NEW:Emilia Clarke at the Deauville American Film Festival,receiving the Nouvel Hollywood Award.pic.twitter.com/Ho2wy65qGZ

— Emilia Clarke Access (@emiliaCaccess) September 3, 2023