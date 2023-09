Φεστιβάλ Βενετίας Κάρλα Μπρούνι: Σκέτη οπτασία η 55χρονη Γαλλίδα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το 80 Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας, όπου την παράσταση «κλέβουν» αστέρες του σινεμά, αλλά και εντυπωσιακές παρουσίες.

Η Κάρλα Μπρούνι έφτασε στην Ιταλία μαζί με τον Νικολά Σαρκοζί, λίγο μετά τις διακοπές τους στη Φολέγανδρο, ενώ η 55χρονη Γαλλίδα μονοπώλησε το ενδιαφέρον των παπαράτσι στο κόκκινο χαλί.

Carla Bruni wearing Valentino at the #VeniceFilmFestival in Venice, Italy. pic.twitter.com/gwH7uqVzRW

— SHARE YOUR STYLE (@ShareY0urStyle) September 2, 2023