Κάνιε Γουέστ Ιταλία: Ανεπιθύμητος ο ράπερ και η σύζυγός του από εταιρεία ενοικίασης σκαφών

Ο Κάνιε Γουέστ και η «σύζυγός» του Mπιάνκα Σένσορι, αποκλείστηκαν δια βίου από μια βενετσιάνικη εταιρεία ενοικίασης σκαφών μετά το σκάνδαλο με τις άσεμνες εμφανίσεις τους στην Ιταλία την περασμένη εβδομάδα. Το ζευγάρι προκάλεσε έντονες αντιδράσεις την περασμένη Δευτέρα, όταν εθεάθη να απολαμβάνει ερωτικές στιγμές σε κοινή θέα σε ένα θαλάσσιο ταξί στη Βενετία. Ο Γουέστ είχε αφήσει εκτεθειμένα τα οπίσθιά του μπροστά στα μάτια τουριστών οι οποίοι δεν σταματούσαν να τραβούν φωτογραφίες.

Πιο συγκεκριμένα οι φωτογραφίες που έγιναν γρήγορα viral έδειχναν τον Γουέστ να κάθεται στο πίσω μέρος μιας βάρκας που περνούσε μέσα από τα κανάλια της Βενετίας. Εν τω μεταξύ, ο West είχε κατεβάσει το παντελόνι του και η Σένσορι του ήταν στα γόνατα με πολλούς να συμπεραίνουν ότι του έκανε στοματικό έρωτα. Μόλις τελείωσε η βόλτα με το σκάφος, η Σένσορι έφτιαξε την καμπαρντίνα της και κατέβηκε από το σκάφος μαζί με ένα άλλο άτομο.

Η Venezia Turismo Motoscafi, η εταιρεία που νοίκιασε το σκάφος στο ζευγάρι, σε δηλώσεις που έκανε στην Daily Mail Australia επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι «δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτο» στα σκάφη της. Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία καταδίκασε την άσεμνη… δραστηριότητα του ζευγαριού, ενώ επιβεβαίωσε ότι «αγνοούσε πλήρως» τι συνέβη στο σκάφος μέχρι που δημοσιοποιήθηκαν οι φωτογραφίες.

“There was a 3rd person on board the taxi who accompanied Mr. & Mrs. West, who obstructed the captain’s view to the stern.

We completely dissociate ourselves from such acts & behavior. West & wife will no longer be on board our company’s boats”!

