Ne Yo χωρισμός: Η πρώην αρραβωνιαστικιά του ράπερ “σπάει τη σιωπή” της

Η πρώην αρραβωνιαστικιά του ράπερ Ne-Yo εξήγησε την αιτία που χώρισαν πριν από περίπου μια δεκαετία. Η Monyetta Shaw-Carter έδωσε συνέντευξη στο «Haus of Aaron» και ισχυρίστηκε πως η αιτία που αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους ήταν το γεγονός ότι ο καλλιτέχνης ήθελε κι άλλες γυναίκες στο κρεβάτι του, εκτός από την ίδια. «Απατήσαμε ο ένας τον άλλο, αλλά μαζί. Αν αυτό έχει νόημα», είπε χαρακτηριστικά και στη συνέχεια, ύψωσε τρία δάχτυλα, προκειμένου να εξηγήσει ότι εννοεί πως έκαναν τρίο.

«Δοκιμάζαμε πράγματα μαζί. Και στην πραγματικότητα, δεν είναι απιστία αν είσαι οκ με αυτό. Όμως, στη συνέχεια, όλο αυτό ξεκίνησε σιγά σιγά να μην του φτάνει», εξήγησε η Monyetta Shaw-Carter.

Η σταρ του ριάλιτι «Real Housewives of Atlanta» αποκάλυψε επίσης, πως σαν ζευγάρι «πειραματίζονταν» συχνά, όμως έκαναν τρίο μόνο 1-2 φορές τον χρόνο. Ωστόσο, αργότερα ο Ne-Yo το αποζητούσε συνεχώς. «Του είπα “αν θες αυτό, σημαίνει πως δεν με θες”. Όσο κι αν προσπάθησα να το προσδιορίσω ως κάτι πικάντικο που κάνουμε σαν ζευγάρι μια στο τόσο, δεν ήταν αρκετό. Αλλά, είναι αυτό που είναι», σημείωσε. Το πρώην ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2010, ενώ χώρισαν τρία χρόνια αργότερα, το 2013, μόλις δύο μήνες πριν από τον προγραμματισμένο γάμο τους. Έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τη Μάντελιν και τον Μέισον.

Ne-Yo’s ex Monyetta Shaw-Carter claims they broke up because he wanted too many threesomes https://t.co/L0dbWgLiyv pic.twitter.com/fMKMyLsBXo

— Page Six (@PageSix) August 31, 2023