Αντέλ ισχιαλγία: Η τραγουδίστρια κατέρρευσε στα παρασκήνια εμφάνισής της

Η Αντέλ αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να «σηκωθεί από το πάτωμα» αφού έπαθε κρίση ισχιαλγίας και κατέρρευσε στα παρασκήνια κατά τη διάρκεια των εμφανίσεων που δίνει στο Λας Βέγκας. «Θα κάτσω κάτω και θα ξεκουράσω την ισχιαλγία μου», δήλωσε η 35χρονη τραγουδίστρια για τον χρόνιο πόνο της πλάτης της κατά τη διάρκεια της συναυλίας το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη «Sun». Στη συνέχεια μίλησε στους θαυμαστές της για μια πρόσφατη κρίση ισχιαλγίας που την γονάτισε. «Σήκωσαν όλο μου το σώμα από το πάτωμα», εξήγησε η Βρετανίδα τραγουδίστρια μιλώντας στο κοινό του «Caesar’s Palace». Η ισχιαλγία είναι μια πάθηση που γενικά εμφανίζεται όταν μια δισκοκήλη ασκεί πίεση σε μέρος του ισχιακού νεύρου, προκαλώντας ακραίο πόνο, σύμφωνα με τη Mayo Clinic.

Σε μια προηγούμενη συναυλία, η Αντέλ αναφέρθηκε στον πόνο της πλάτης της, ενώ εκτόξευε μπλουζάκια στο κοινό με ένα φορητό κανόνι. «Έχω άλλα δύο, απλά πρέπει να πάω στην άλλη πλευρά της σκηνής. Πρέπει να βαδίζω αυτές τις μέρες γιατί έχω πολύ άσχημη ισχιαλγία», αστειεύτηκε τότε. Η τραγουδίστρια δεν έχει αποκαλύψει τι προκάλεσε την πάθηση ή πότε ξεκίνησε.

Adele discloses to fans that she collapsed backstage during her Vegas show due to a sciatica attack:

“They picked up my whole body off the floor.” pic.twitter.com/BFQKYO8KXg

