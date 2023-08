Λαρς Φον Τρίερ: «Και οι ρωσικές ζωές έχουν αξία»

Ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αμφιλεγόμενη ανάρτηση του διάσημου Δανού σκηνοθέτη Λαρς Φον Τρίερ στα social media, στην οποία επικρίνει την πρωθυπουργό της χώρας του Μέττε Φρεντέρικσεν για τη δωρεά F-16 στην Ουκρανία και τις φωτογραφίες της με τον Ζελένσκι. Ο εκκεντρικός δημιουργός του κινηματογράφου δεν άφησε ασχολίαστη την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Δανία, όπου μαζί με την πρωθυπουργό επιθεώρησαν τα μαχητικά αεροσκάφη που θα παραδοθούν στο Κίεβο.

Ο Φον Τρίερ απηύθυνε την ανάρτησή του «στον κ. Ζελένσκι και τον κ. Πούτιν, αλλά κυρίως στην κυρία Φρεντέρικσεν (η οποία εχθές, σαν να ήταν ερωτοχτυπημένη, πόζαρε χαμογελώντας πλατιά στο πιλοτήριο μίας από τις πιο τρομαχτικές μηχανές θανάτου της εποχής μας)».

Κατόπιν ο 67χρονος σκηνοθέτης απενεργοποίησε τα σχόλια στην ανάρτησή του. Ωστόσο η αντίδραση Ουκρανών αξιωματούχων ήταν άμεση. «Ο πόλεμος δεν είναι ταινία όπου οι ηθοποιοί υποδύονται τη ζωή και τον θάνατο. Πίσω από κάθε ζωντανό Ρώσο τρομοκράτη υπάρχει ένας νεκρός Ουκρανός. Η επιλογή ανάμεσα στον δήμιο και το θύμα μετατρέπεται σε τραγωδία όταν ο καλλιτέχνης επιλέγει την πλευρά του δήμιου», δήλωσε ο Ολέξιι Ντανίλοφ, επικεφαλής της του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Ο αξιωματούχος τόνισε ότι η χώρα του ζει σε μια σκληρή πραγματικότητα, στην οποία οι Ρώσοι είναι δολοφόνοι και ζήτησε από τον Φον Τρίερ να σκεφτεί πως θα ένιωθε εάν στην πόλη του έπεφταν κάθε μέρα ρωσικοί πύραυλοι και τα αγαπημένα του πρόσωπα έπεφταν θύματα δολοφονίας ή βιασμού από τους εισβολείς. Ο 67χρονος Φον Τρίερ είχε γράψει την Πέμπτη ότι υποστηρίζει την Ουκρανία με όλη του την καρδιά, απλώς θεώρησε ότι έπρεπε να δηλώσει το «προφανές», ότι δηλαδή όλες οι ζωές σε αυτόν τον κόσμο έχουν αξία, «μια ξεχασμένη φράση από μία εποχή που ο πασιφισμός ήταν αρετή».

⚡️Danish Prime Minister: Ukraine to receive first batch of F-16s before New Year.

Danish Prime Minister Mette Frederiksen confirmed the transfer during a joint press conference with President Volodymyr Zelensky on Aug. 20 at the Skrydstrup airbase.

Photo: President’s Office pic.twitter.com/mIRTRLjxHs

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 20, 2023