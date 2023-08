Βρετανικό Μουσείο κλοπές: Παραιτήθηκε ο διευθυντής μετά τις αποκαλύψεις

Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου Χάρτγουιγκ Φίσερ παραιτείται, έπειτα από τις αποκαλύψεις για τις κλοπές αρχαιοτήτων αμύθητης αξίας. Σε δήλωσή του, είπε ότι ήταν προφανές ότι το μουσείο «δεν ανταποκρίθηκε όσο ολοκληρωμένα θα έπρεπε» όταν ειδοποιήθηκε για τις κλοπές το 2021. Ο Φίσερ απέσυρε επίσης τις παρατηρήσεις που έκανε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για τον έμπορο έργων τέχνης που ειδοποίησε πρώτος το μουσείο. Είπε ότι εξέφρασε «ειλικρινή λύπη για τα λανθασμένα» σχόλια. Χθες η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου (Met) ανακοίνωσε ότι ανέκρινε έναν άνδρα σχετικά με την αναφερόμενη κλοπή.

Το Βρετανικό Μουσείο ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα κλοπή αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων κοσμημάτων και ημιπολύτιμων λίθων που χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα π.Χ. έως τον 19ο αιώνα, υπογραμμίζοντας πως απέλυσε έναν υπάλληλο που θεωρείται υπεύθυνος. Σύμφωνα με το μουσείο, διαπιστώθηκε πως αντικείμενα συλλογών είχαν «εξαφανιστεί, κλαπεί ή υποστεί φθορές». Το Βρετανικό Μουσείο είναι ένα από τα μουσεία με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα σε όλον τον κόσμο. Σε αυτό φυλάσσονται μεταξύ άλλων τα περίφημα Γλυπτά του Παρθενώνα, παρά το διαχρονικό αίτημα της Αθήνας για την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

British Museum director Hartwig Fischer to step down immediately after treasures stolen https://t.co/1RtPbGmfJs

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 25, 2023