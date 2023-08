Αλβανία, βοήθεια για τις φωτιές: Το tweet του Έντι Ράμα

Δυο πυροσβεστικά οχήματα και εννιά πυροσβέστες στέλνει η Αλβανία σε μια προσπάθεια να συνδράμει τις ελληνικές αρχές στη μάχη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο πρωθυπουργός Εντι Ράμα έγραψε:

It is so sad to watch our beautiful neighbouring country constantly suffer from wildfires, while the brave Greek people and all of them in uniform fighting against such devastations deserve our full solidarity and profound admiration🇦🇱❤️🇬🇷 pic.twitter.com/nr5sMwnBzU

— Edi Rama (@ediramaal) August 22, 2023