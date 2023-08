Aaron Ramsey Barbie: Viral μεταγραφή, δείτε video

Η ταινία της Barbie όπως φαίνεται, πέρα από τις καρδιές του κόσμου, έκλεψε και την καρδιά της αγγλικής Μπέρνλι! Στη μεταγραφή του Άαρον Ράμσεϊ, αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν η παρουσίασή του στην ομάδα της Premier League.

Οι περσινοί πρωταθλητές της Championship επέλεξαν να γίνουν viral, αφού αντέγραψαν την πιο γνωστή σκηνή της πετυχημένης ταινίας, ώστε να παρουσιάσουν με βίντεο το νέο τους μεταγραφικό απόκτημα.

Σε αυτό, ο 20χρονος μέσος συμμετέχει στη viral σκηνή λέγοντας: «Γεια σου, Μπέρνλι… εεε εννοώ γεια σου, Barbie»!

Burnley were feeling the Barbie love for new signing Aaron Ramsey 💕pic.twitter.com/WTCbJSQINc

