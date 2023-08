Νοσοκόμα Βρετανία ποινή: Ισόβια κάθειρξη για τη «διαβολική» Λούσι Λέτμπι

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε σήμερα το δικαστήριο της Αγγλίας στην 33χρονη νοσοκόμα που σκότωσε 7 νεογνά και αποπειράθηκε να δολοφονήσει άλλα 6. Ο δικαστής Γκος καταδίκασε την 33χρονη Λούσι Λέτμπι σε ποινή ισόβιας κάθειρξης – την αυστηρότερη ποινή που μπορεί να επιβάλει δικαστήριο στη Βρετανία. Αυτό σημαίνει ότι η 33χρονη νοσηλεύτρια δεν θα αποφυλακιστεί ποτέ. «Σε διάστημα 13 μηνών σκότωσες επτά εύθραυστα μωρά και αποπειράθηκες να σκοτώσεις άλλα έξι», λέει πριν εκδώσει την ποινή.

«Ορισμένα από τα θύματά σου ήταν μόλις μιας ημέρας ή λίγων ημερών. Όλα ήταν εξαιρετικά ευάλωτα. Δεν έδειξες ίχνος μεταμέλειας. Δεν υπάρχουν ελαφρυντικά. Στο σύνολό τους, τα αδικήματα της δολοφονίας και της απόπειρας δολοφονίας είναι εξαιρετικά υψηλής σοβαρότητας και η δίκαιη τιμωρία, σύμφωνα με τον νόμο, απαιτεί την επιβολή ποινής ισόβιας καταδίκης». Η 33χρονη Λούσι Λέτμπι καταδικάστηκε για τη δολοφονία πέντε νεογέννητων αγοριών και δύο νεογέννητων κοριτσιών στο νοσοκομείο Countess of Chester και για επίθεση σε άλλα έξι νεογέννητα, συχνά ενώ δούλευε νυχτερινές βάρδιες, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 2015 και 2016.

