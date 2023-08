Μπράντλεϊ Κούπερ ναρκωτικά: Η εξομολόγηση του ηθοποιού για τον εθισμό του

Για τον εθισμό του στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, που ένιωσε κάποια στιγμή ότι μπορεί να του στοίχιζε τη ζωή, μίλησε ο Μπράντλεϊ Κούπερ σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση στον Μπέαρ Γκριλς. Ο 48χρονος σταρ της ταινίας “The Hangover” μίλησε σε πρόσφατο επεισόδιο της σειράς “Running Wild With Bear Grylls: The Challenge” του National Geographic για κάποιες δύσκολες περιόδους της ζωής του. «Έζησες κάποια άγρια χρόνια;» ρώτησε ο Γκριλς τον Κούπερ στα απόκρημνα φαράγγια της στέπας του Ουαϊόμινγκ.

«Όσον αφορά στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά, ναι, όχι όμως ως προς τη δόξα… Αλλά στάθηκα τυχερός. Κατάφερα να ξεφύγω στα 29 μου και είμαι νηφάλιος εδώ και 19 χρόνια. Είμαι πολύ τυχερός» είπε ο διάσημος ηθοποιός. Ο Κούπερ είχε μιλήσει τον περασμένο Ιούνιο στο podcast Smartless των Jason Bateman, Will Arnett και Sean Hayes για τον εθισμό του στην κοκαϊνη και το αλκοόλ, εξηγώντας ότι αναζήτησε παρηγοριά στα ναρκωτικά μετά τον υποβιβασμό του σε guest star στην τρίτη σεζόν της σειράς Alias το 2003 και τη ρήξη στον αχίλλειο τένοντα που υπέστη στη συνέχεια.

Bradley Cooper’s ready for an adventure, are you? Catch the season premiere of #RunningWild with @BearGrylls tonight at 9/8c on @NatGeoTV. pic.twitter.com/8TXazueUpF

— Running Wild (@RunningWildwBG) July 9, 2023