Ρωσία – Ουκρανία επίθεση: Πύραυλος έπληξε πανεπιστήμιο και θέατρο στο Τσερνίχιβ

Ρωσικός πύραυλος έπληξε κεντρική πλατεία στην πόλη Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 42, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών. Η ανακοίνωση του υπουργείου προσθέτει ότι κόσμος κατευθυνόταν προς μια εκκλησία με την αφορμή μιας θρησκευτικής γιορτής όταν έγινε η επίθεση, ενώ 11 από τους τραυματίες είναι παιδιά. «Ρωσικός πύραυλος έπληξε ακριβώς το κέντρο της πόλης του Τσερνίχιβ μας».

«Μια πλατεία, το Πολυτεχνείο, ένα θέατρο. Ένα Σάββατο σαν όλα τα άλλα, το οποίο η Ρωσία μετέτρεψε σε μια ημέρα πόνου και απωλειών», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, από τη Σουηδία όπου βρίσκεται, στο Telegram, ενώ ανήρτησε και βίντεο από το αποτέλεσμα της επίθεσης χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τον αριθμό των θυμάτων. Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Τσερνίχιβ Βιατσεσλάβ Τσάους έγραψε στο Telegram: «Ο εχθρός βομβάρδισε το κέντρο του Τσερνίχιβ. Ένας βαλλιστικός πύραυλος. Μείνετε ασφαλείς. Αναμένονται λεπτομέρειες».

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.

Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h

