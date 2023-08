Μπρίτνεϊ Σπίαρς διαζύγιο: Ο Άσγκαρι ισχυρίζεται ότι έτρωγε ξύλο από την τραγουδίστρια

Κατά τη διάρκεια της εξαετούς σχέσης τους, ο Σαμ Άσγκαρι φέρεται να αποκάλυψε σε άτομα του περιβάλλοντός του, ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς τον χτυπούσε συχνά, ακόμα και στον ύπνο του. Πηγές που γνωρίζουν τι συνέβη πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού του πρώην ζευγαριού, αποκάλυψαν ότι ο Άσγκαρι είχε εκφράσει συχνά ανησυχίες για τις σωματικές επιθέσεις της Σπίαρς εναντίον του. Όπως αναφέρει το TMZ, στη σχέση τους υπήρξαν πολλές περιπτώσεις όπου η παρέμβαση της ασφάλειας ήταν απαραίτητη για την εκτόνωση των έντονων διαφωνιών, αλλά ένα συγκεκριμένο επεισόδιο συνέβη χωρίς την παρουσία προσωπικού ασφαλείας.

