Αγγελία για σύντροφο: Το έκανε ο Λαρς φον Τρίερ

Μια ασυνήθιστη αγγελία προς αναζήτηση συντρόφου και μούσας έκανε ο Δανός σκηνοθέτης Λαρς φον Τρίερ με βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να κρατάει μια πινακίδα στην κάμερα που γράφει «Lars von Trier looking for girlfriend/muse» (Ο Λαρς φον Τρίερ ψάχνει για σύντροφο/μούσα). Συγκεκριμένα, στην αγγελία του ο Λαρς φον Τρίερ γράφει: «Δεν ξέρω σε τι έσυρα τον εαυτό μου αυτή τη φορά. Πριν πνιγώ στην αυτάρεσκη διαφήμιση, επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα: Είμαι 67 ετών. Έχω τη νόσο του Πάρκινσον, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και, προς το παρόν, ελεγχόμενο αλκοολισμό. Εν ολίγοις, με λίγη τύχη, θα πρέπει να μου έχουν απομείνει μερικές αξιοπρεπείς ταινίες».

