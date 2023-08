Μπράντλεϊ Κούπερ μύτη: Πυρά μετά την κυκλοφορία του τρέιλερ του Maestro

Το τρέιλερ του «Maestro», της νέας ταινίας του Μπράντλεϊ Κούπερ, δόθηκε στη δημοσιότητα, αλλά αμέσως προκάλεσε αντιδράσεις κατά του ηθοποιού. Ο Μπράντλεϊ Κούπερ σκηνοθετεί την ταινία, συνυπογράφει το σενάριο και πρωταγωνιστεί σε αυτή, υποδυόμενος στον συνθέτη Λέοναρντ Μπερνστάιν. Όμως, πολλοί από αυτούς που είδαν το τρέιλερ επικεντρώθηκαν στην προσθετική μύτη που χρησιμοποίησε ο ηθοποιός, για τον ρόλο.

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ δεν είναι Εβραίος, όπως ήταν ο σπουδαίος συνθέτης και πολλοί στάθηκαν σε αυτό σε συνδυασμό με τη μύτη. «Αν χρειάζεται μια προσθετική μύτη, αυτό για εμένα- και πολλούς άλλους- είναι σαν να βάφει το πρόσωπό του μαύρο για να υποδυθεί έναν μαύρο. Αν ο Μπράντλεϊ Κούπερ δεν μπορεί να ερμηνεύσει τον ρόλο μόνο μέσω της υποκριτικής, πάρτε έναν Εβραίο ηθοποιό», έγραψε στα social media η Βρετανίδα ηθοποιός και ακτιβίστρια Τρέισι- Αν Όμπερμαν.

Όταν είχαν κυκλοφορήσει φωτογραφίες από τα γυρίσματα, τον Μάιο, ο κριτικός του Hollywood Reporter Ντάνιελ Φίνμπεργκ είχε χαρακτηρίσει «προβληματική» την προσθετική μύτη. Μετά τη δημοσιοποίηση του τρέιλερ, αρκετοί σχολίασαν το θέμα αυτό στα social media. «Υπάρχουν τόσο πολλοί σπουδαίοι Εβραίοι ηθοποιοί», έγραψε κάποιος. «Ο Μπερνστάιν δεν είχε την αστεία μύτη του Κούπερ στο Maestro», επεσήμανε άλλος.

Πάντως, τα παιδιά του Λέοναρντ Μπερνστάιν με ανακοίνωση στα social media υπερασπίστηκαν τον Μπράντλεϊ Κούπερ. «Ραγίζει την καρδιά μας να βλέπουμε παρανοήσεις για τις προσπάθειές του. Τυχαίνει να είναι αλήθεια πως ο Λέοναρντ Μπέρνσταϊν είχε μια ωραία, μεγάλη μύτη.

