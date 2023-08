Άνθρωποι με αυτισμό: Μάθημα ζωής η ιστορία του Τζέισον Άρντεϊ

Η ιστορία της ζωής του Τζέισον Άρντεϊ, του νεότερου μαύρου καθηγητή του Κέιμπριτζ, αποδεικνύει ότι η ανθρώπινη θέληση μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και πολύ σοβαρά εμπόδια, αρκεί φυσικά να υπάρχει και η απαιτούμενη βοήθεια από τα κατάλληλα άτομα. Σύμφωνα με την Deutsche Welle, o Άρντεϊ εργάζεται για το διάσημο πανεπιστήμιο εδώ και πέντε μήνες. Μπορεί σήμερα να διδάσκει κοινωνιολογία στο Κέιμπριτζ, όμως έμαθε να μιλάει στα 11 του χρόνια και να διαβάζει στα 18, επειδή διαγνώστηκε με αυτισμό. «Το πιο συνηθισμένο κλισέ που με ρωτάνε πάντα: είσαι καλός στα μαθηματικά; Και η ειρωνεία είναι ότι σπάνια κάποιος είναι χειρότερος από εμένα στα μαθηματικά. Δεν είμαι καθόλου καλός με τους αριθμούς. Είμαι καλός με τους ανθρώπους. Σε αυτό που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είμαι καλός, είμαι κακός, και σε αυτό που υποτίθεται ότι είμαι κακός, είμαι καλός», λέει σήμερα ο 37χρονος στο γερμανικό μέσο.

Ως παιδί, περνούσε τον περισσότερο χρόνο του με τη μητέρα του και σε λογοθεραπεία. Διαγνώστηκε με αυτισμό και η κατάσταση άλλαξε στα 18 του. «Είναι σαν να έχει λύθηκε ένα μπλοκάρισμα», λέει. Έμαθε να μιλάει στα 11 και να διαβάζει στα 18. Από αναλφάβητος κατάφερε να κάνει σε διδακτορικό στην κοινωνιολογία μέσα σε μόλις δώδεκα χρόνια. 18 με 20 ώρες την ημέρα διάβαζε και αρχικά ήθελε να γίνει καθηγητής φυσικής αγωγής αλλά δεν θα τα κατάφερνε ποτέ μόνος του.

«Οι καθηγητές μου μάλλον έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Ένας από αυτούς με βοήθησε παραβιάζοντας τους κανόνες. Τα μαθήματά μου διαρκούσαν από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, αλλά ο Σάντρο καθόταν μετά μαζί μου και κάναμε φωνητική, ανάγνωση και γραφή μέχρι τις 11 το βράδυ».

Diagnosed with autism spectrum disorder at the age of 3, Jason Arday learnt to read & write at 18. On Monday he’ll start work as @Cambridge_Uni’s youngest black Professor. It was a real privilege to help tell his story @BBCNews pic.twitter.com/8sCJnL26fb

